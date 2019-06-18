yudjin Re: Кто спрятал землю? - аллею госслужбы реставрируют в Костанае #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5952

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:42 Цитата: Аллею госслужбы, которая находится возле областной библиотеки Толстого, изменилась до неузнаваемости.

Что-то замах заметки на рубь, удар на копейку.

Ты бы земледелец лучше бы рассказал как госслужащие понтовались перед камерами аляу и высаживали на этой улице прутики, которые...совершенно не прижились и даже не видно на фото. А то, что среди посаженных до них деревьев навтыкали какие-то раскривулины в стиле "хайтак", еще не повод называть это АЛЛЕЕЙ.Цитата:



drakon:

А зачем газоны- накрыли - белой тряпкой?.

Цитата: Козлов я:

А газон ,видимо, пересаживали.

Цитата: Затоболец:

чтобы сорняк не рос



ну уморили специалисты)))

Во-первых это не тряпка, а укрывной материал (агротекс, агроволокно, спандбонд). Подозреваю, что газон вскопали, внесли удобрения, посеяли семена газонной травы, присыпали землёй, укатали , полили и накрыли материалом, чтобы не пересыхали семена и качественней проросли.

Ну эт я рассказываю как надо делать... но что-то очень сомневаюсь, что так делают... фото с проплешинами тому подтверждение.

Хотя можно и не накрывать, достаточно обеспечить СВОЕВРЕМЕННЫЙ полив... но как заведено в Костанае своевременный полив и приживаемость вещи не совместимые.