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§ NG.kz
Другой эпохи крутится диск...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 03:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Вот это самая крутая вещь в моей коллекции! - телемастер села Малороссийка Федоровского района Сергей ЯКОВЕЦ указывает на огромный, в корпусе из дерева и фанеры, радиоприемник высшего класса Festivals. - К нему еще идет огромный пульт управления... Ну нет его у меня! Случайно разбили бывшие владельцы. Шесть метров кабеля с разъемом типа «гребенка» лежат, а пульта нет!» Сергей Петрович так увлекается, что начинает описывать руками круги, подсаживается к компьютеру и показывает на картинке из Интернета, как выглядел пульт от некогда самого крутого радиоприемника Советского Союза...
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§ Серый волк
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10226
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это 306-1 более поздний. До него был 306 со скошенной решеткой динамика Вот такой, только не в чёрной, а в странной расцветке корпуса
36172465.jpg
В эти аппараты иногда попадали японские двигатели и головки.
И головки и двигатели япошки поставляли не самые лучшие, летели и они, но значительно реже родных из Романтика.
Кроме того японские головы были очень ОЧЕНЬ мягкие, и спиливались за месяцы. При этом в Новосибирске уже были освоены сендастовые, совсем другого уровня, износостойкие, с отличным воспроизведением высоких частот... Но стерео. и подмагничивание для записи не совпадало часто очень сильно, но благо почти в любом советском магнитофоне оно приборно регулировалось в широчайших пределах.

[Исправлено: Серый волк, 13.06.2019 - 14:01]
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* alex_60
Другой эпохи крутится диск...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3650
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разные романтики. У меня был на катушках.лента.
Пластмасса была серая.
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§ elektron
Другой эпохи крутится диск...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3045
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.06.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
список марок радиотехники времен СССР (не полный.

Снежеть, был такой. У меня модель 206 вроде была. Классная техника (была на конец 70-ых начала 80-ых). ;-)

[Исправлено: elektron, 13.06.2019 - 14:40]
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§ maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2034
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
надеюсь денег не берещь с них

Чисто символически ;-)
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§ Кушмурунец23
Re: Другой эпохи крутится диск...
Кушмурунец23


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Сообщений: 239
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Открытие телестудии было замыслом трех энтузиастов - учителя физики Эртнера, директора школы Лихтенвальда и меня, - вспоминает Сергей Петрович. - Тогда облоно пошло навстречу, школе выделили 15 000 советских рублей на создание телестудии.

Эх, какие имена-фамилии. Как мне это все до боли знакомо.
Я тоже в школе в те годы поработал... с утра до вечера :lol:
Коллективная школьная радиостанция UK8LXF ...Вспомнился Кустанайский ДОСААФ, Шепилов Василий Иванович, Болотов Толя... В школе первые тематические дискотеки и световые огни как в Сан-Ремо, сами травили печатные платы разработки из "Радио", до глубокой ночи порой сидели, чего то творили. Про деньги вообще даже не думали. На все практически выделялись средства. Ведь, вспомните, при каждой школе были пришкольные участки. Только городские этим были обделены)))
Сейчас же в школу порой не возможно зайти, террористы мерещатся. До абсурда порой доходит, пропуска для местных жителей заставляют выписывать 8-)
Я по несколько "цынков" патронов получал из военкомата, стреляли сколько хотели
Ни каких препонов не было.
Ленин,Сталин, всякие Макаренки... :lol: :lol: :lol: ни каких террористов )))
Мне есть с чем сравнивать и я горжусь что родился и вырос в СССР
То многое хорошее, что в меня тогда "заложили" и сегодня мне помогает и в бизнесе и просто повседневно..
А ведь правил тогда тоже "старичок", Брежнев. В 80-х над ним посмеивались, но зла не было. Теперь с теплотой, также тепло вспоминаю и нашего Кунаева. Не хухры-мухры, как вам с нынешними кандидатами в сравнении?
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§ Кушмурунец23
Re: Другой эпохи крутится диск...
Кушмурунец23


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Сообщений: 239
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
тронул за живое. радиоприемник переносной. голос америки, bbc русская служба

ага, а виниловые платинки тех же дипов.. до 100 рублей порой доходило. Дым над водой... писеццц как вспомню те времена.
А ведь сегодняшняя молодежь порой тоже наш рокешник с удовольствием слушает, классика. и это радует 8-)
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§ Кушмурунец23
Re: Другой эпохи крутится диск...
Кушмурунец23


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Сообщений: 239
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню в ДК "Юность" проходил 1 или 2-ой областной фестиваль конкурс тематических дискотек. Там зал был специальный дискотечный. Тема какая то была патриотичная. А мы кушмурунцы свою, рокешную смесь... Когда вынесли гроб,все офигели, там и блекмор и т.д. Рудный, кустанайцы все "чсистенько" по теме, бальные танцы, брекданссс , а мы хардроком ударили. Я перед этим с Венгрии приехал, тур был чехия-венгрия. Хотел на формулу попасть, тогда она в Будапеште проводилась в единственной соц. столице. На день опоздали.. но диски с новым концертом попсы модернталкинг привез. Вот мы эти хиты с рокешником и "действием" как далбанули, что все городские офигели. У нас пацаны студенты из Омска на каникулы приехали ну и тему такую подкинули. Приз нам не дали, не по теме были, но галла концерт на второй день был нашим.
Чего то накатило, не по детски :lol: :lol: :lol: Ностальгия чо ли...
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