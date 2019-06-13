Цитата: - Открытие телестудии было замыслом трех энтузиастов - учителя физики Эртнера, директора школы Лихтенвальда и меня, - вспоминает Сергей Петрович. - Тогда облоно пошло навстречу, школе выделили 15 000 советских рублей на создание телестудии.

Эх, какие имена-фамилии. Как мне это все до боли знакомо.

Я тоже в школе в те годы поработал... с утра до вечера

Коллективная школьная радиостанция UK8LXF ...Вспомнился Кустанайский ДОСААФ, Шепилов Василий Иванович, Болотов Толя... В школе первые тематические дискотеки и световые огни как в Сан-Ремо, сами травили печатные платы разработки из "Радио", до глубокой ночи порой сидели, чего то творили. Про деньги вообще даже не думали. На все практически выделялись средства. Ведь, вспомните, при каждой школе были пришкольные участки. Только городские этим были обделены)))

Сейчас же в школу порой не возможно зайти, террористы мерещатся. До абсурда порой доходит, пропуска для местных жителей заставляют выписывать

Я по несколько "цынков" патронов получал из военкомата, стреляли сколько хотели

Ни каких препонов не было.

Ленин,Сталин, всякие Макаренки... ни каких террористов )))

Мне есть с чем сравнивать и я горжусь что родился и вырос в СССР

То многое хорошее, что в меня тогда "заложили" и сегодня мне помогает и в бизнесе и просто повседневно..

А ведь правил тогда тоже "старичок", Брежнев. В 80-х над ним посмеивались, но зла не было. Теперь с теплотой, также тепло вспоминаю и нашего Кунаева. Не хухры-мухры, как вам с нынешними кандидатами в сравнении?