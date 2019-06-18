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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 73 из 73«1...717273
Куратор темы: drakon
* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3650
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
не совсем так.


вот так пишут в описании товара. в интернет магазине.
Описание: Водка Bismarck-появилась от подарка царя Александра второго который в знак хорошей дружбы подарил секретный рецепт кристально чистой водке императору и потом ставшему канцлером Отто фон Бисмарк. Тройной дистилляции, ароматный ясеня в бочках, Бисмарк водка имеет мягкий незабываемый вкус .
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6108
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Цитата:
elektron:

Тов. германцы, вы бы там между собой сначала определились)
Смотрю в Явропе до сих пор в скаски верят.
Только вот в каждой земле и округе пересказывают их со своими прикрасами.
В другой раз договоритесь предварительно.
:lol: :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6108
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Алекс, ну ты же не всему писаному на заборах веришь.
а тут, прости господи, какие то бесовские интернет-магазины.
чур меня ...
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3045
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вот так пишут в описании товара. в интернет магазине.

Не нашёл на русском ничего, а всё что с немецкого, переводится двояко.
Я лишь перевод на бутылке озвучил. Но как оказалось. По совещавшись с коренными,
можно так же двояко интерпретировать... :-x Цитата:
Обликоморале:
Тов. германцы, вы бы там между собой сначала определились)

При обсуждении, слово "определились" - контрпродуктивно! ;-) :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16568
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Алекс, ну ты же не всему писаному на заборах веришь.

ОМ, вот почитай

может по русски - поймёшь... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6108
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ОМ, вот почитай

Я тебе и не такое могу насочинять :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6108
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
двояко

Вот и перевел стрелы..
двояко-трояко, а по честноку кому как вздумается))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16568
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
с немецкого, переводится двояко.

Я понял так, что Александр 2 - Русский
Царь, подарил Тайный рецепт, водка которая
ещё - не производилась. А Бисмарк стал её
производить. Всёравно - по "Рождению",
водка - Русская, потому, что "зачали" её-
Русские. А по "происхождению" - немецкая.
Я считаю так... :lol: :oops: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16568
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
двояко-трояко, а по честноку кому как вздумается))

Акмолинск, Целиноград,Акмола,Астана и Нур Султан...
8-)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3045
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот и перевел стрелы..

Я считаю свой перевод правильным. :-P
Достоверных источников нет.
А вот так перевёл гугл: "Бисмарк хранил оригинальный рецепт своей водки в этой шкатулке для драгоценностей придворного ювелира Фаберже, подаренной царем Александром."Цитата:
Обликоморале:
Я тебе и не такое могу насочинять

Согласен, лишь бы продать! :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3045
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
]
Цитата:
drakon:
Русская, потому, что "зачали" её-Русские. А по "происхождению" - немецкая.Я считаю так...

Ну можно и такой вариант. Только если вики верить, то их польшы пошла водка.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3045
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот нашёл ещё: "Водка Бисмарк производится по оригинальным рецептам семейства Бисмарк. Рецепт этой водки получил Отто фон Бисмарк, хранящийся в коробке Фаберже, которая была усеяна драгоценными камнями, русским царем Александром II, в знак дружбы на встрече в Петербурге в 1860 году."
Так что... :lol:
Но на бутылке не так написано. :-x

[Исправлено: elektron, 18.06.2019 - 16:04]
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