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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 72 из 72«1...707172
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3649
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пить то- можно, а хранить - сколько?.


"Особый секрет его полного мягкого вкуса заключается в особом хранении в бочках из ясеня. Водка Bismarck обязана своим мягким ароматом и чистотой этому виду хранения".
если ясень принимать за добавку, то получается полгода.
"Изучите этикетку на бутылке. В ней должна быть указана информация о производителе, состав и срок годности (вопреки распространенному заблуждению, водка храниться всего 6 месяцев)"
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6102
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водка Бисмарк, да еще на ясени... :lol: ..
вы что издеваетесь?
Пишите правильно-шнапс
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3649
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немецкий шнапс – это напиток, который изготавливается из фруктов (плодов вишни, яблок, груш, малины, персиков, слив), пшеницы, иногда даже из картофеля. Он получается путем двойного процеживания браги из фруктов или зерен.
так что это другое.
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3960
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.06.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура,ОМ вообще не пьющий,он гулящий,не знаю пошто в алкогольную тему влез :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3649
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
вообще не пьющий,он гулящий


а курит?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16565
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Немецкий шнапс – напиток, который изготавливается из фруктов

ОМ,ты понял,что такое - шнапс?... :-P :-x
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16565
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
ОМ вообще не пьющий,он гулящий,

Цитата:
alex_60:
а курит?

Вспомнмлся - анекдот.
Василий Иванович попросил у Фурманова - спичку,
чтобы - прикурить.
Тот отвечает- нет у меня спичек.
Василий Иванович - у тебя х... не стоит.
Фурманов - почему?
В.И. - раз у тебя нет спичек - ты не куриш.
Раз не - куриш,значит и не пьёш.
А раз - не пьёш,значит, с бабами - не гуляешь.
А почему - не гуляеш? Да потому, что - не стоит... :lol: :oops: :-P
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6102
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ОМ,ты понял,что такое - шнапс?

Обычная самогонка.
Вы даже "невкурили", что я хотел сказать.
Вот что "синька" с людьми делает.
:lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6102
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а курит?

Ога. Курю, невзатяжку.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6102
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поясню.
Водка чисто русский напиток и не может она Бисмарком называться. 8-) Это как коньяк назвать Сталин.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6102
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
он гуляющий

Да, люблю на свежем воздухе гулять.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16565
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Водка чисто русский напиток и не может она Бисмарком называться.

Вот что написано на обратной стороне бутылки.

Прочитал? Понял что? Знаю нет. Кратко скажу.
В этой шкатулке,от Фаберже Царь Александр,
передал оригинальный рецепт своей водки-
Бисмарку..... Хранится она в бочках из Ясеня...
А почему коньяк - нельзя назвать - Сталин?... :lol: :oops: :-o
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3960
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.06.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вспомнмлся - анекдот.

:lol: :lol: :lol:
Хоть улыбнулась за весь день
Спасибо!
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2034
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с расчетом на день,максимум,зная сколь чего продается за день, даже думаю смотрят по продажам в течении дня. потому что выносят их постоянно в течении дня.

Сразу вспомнилась статья в нг про бутерброд с плесенью. :lol:
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