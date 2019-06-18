drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1072





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16565

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:02 Цитата: kbkz1980:

ОМ вообще не пьющий,он гулящий,

Цитата: alex_60:

а курит?

Вспомнмлся - анекдот.

Василий Иванович попросил у Фурманова - спичку,

чтобы - прикурить.

Тот отвечает- нет у меня спичек.

Василий Иванович - у тебя х... не стоит.

Фурманов - почему?

В.И. - раз у тебя нет спичек - ты не куриш.

Раз не - куриш,значит и не пьёш.

А раз - не пьёш,значит, с бабами - не гуляешь.

А почему - не гуляеш? Да потому, что - не стоит...