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§ NG.kz
Кто спрятал землю? - аллею госслужбы реставрируют в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36021
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аллею госслужбы, которая находится возле областной библиотеки Толстого, изменилась до неузнаваемости. Газон накрыли белой тряпкой, получилось так, как-будто наступила зима. Причем сама ткань порвалась и выглядит это не совсем эстетично.
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§ drakon
Re: Кто спрятал землю? - аллею госслужбы реставрируют в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16560
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не - понял. А зачем газоны-
накрыли - белой тряпкой?... ;-) :-x
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§ Козлов я
Re: Кто спрятал землю? - аллею госслужбы реставрируют в Костанае
Козлов я


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Сообщений: 323
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.06.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Интересно, что же они здесь сделают?! Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35228?1560845212

Да всего лишь ототрут эту краску. А газон ,видимо, пересаживали. Поэтому и закрыт для укоренения травы. В прошлом году также делали по Энергетиков. И тряпка не порвана,а просто из-за дерева не сходится.
Вполне рядовой хозяйственный момент. Стоило ли целую заметку писать? :-x
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§ Затоболец
Re: Кто спрятал землю? - аллею госслужбы реставрируют в Костанае
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 18.06.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посадили травку, накрыли чтобы сорняк не рос
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