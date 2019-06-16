Цитата: Victor Yang:

А во все прошлые разы, значит, и оппоненты были достойные, и вообще большая интрига была?

Прошлые разы выходил голосовать с Союза. Тогда мы голосовали за председателя горсовета, за депутатов города, поселка... И наши голоса тогда были реальными. При нынешнем независимом я в начале верил Назарбаеву. Опять таки не было альтернативы. А ведь на определенном этапе мы жили очень даже не плохо. Это когда практически не было переименований, это когда кое кто их ибудадов был из реальных нормальных граждан. Когда были еще представители разных национальностей. Это когда не было трех языков, когда доллар был 80 тенге и ниже )))

Теперь я проснулся и просто решил "забить" и в свободное время заниматься собой и своей семьей, своими близкими, друзьями и т.д.

Я твердо уверен что президентом нашей страны хотя бы лет на 10ть должен стать гражданин не "титульной" национальности. Только на 10 лет, чтобы сломать нынешнюю родственную систему. Разогнать всех этих "я труг-ты труг" Выстроенную властную вертикаль и горизональ. Кстати такое у нас было при Кунаеве. Ведь Колбина ставили, чтобы порушить уже тогда зарождавшуюся клановую номенклатуру..

К сожалению сейчас это все нереально в Казахстане. Нормальные, честные и порядочные граждане просто не хотят идти во власть. Просто уже стыдно быть начальником при власти: акимом, началь.. Когда узнаешь что тот или иной твой новый знакомый при власти, закрадывается подозрение в его человеческих качествах. Хотя, еще есть нормальные чиновники, но очень уж их мало.

А где их взять?