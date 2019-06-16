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Обликоморале:
которая подавляла критические мнения.вообще на выборы ходили?
Я ходил и тыцкнул эту кнопку.Цитата:
таноми52:
под "атмосферой, которая подавляла критическое мышление"?
Не "мышление", которое действительно трудно запретить, а "мнение". И эта фраза, как я понял, взята из доклада ОБСЕ.
И конечно выбора никакого не было, поэтому многие, кто голосовал за Косанов фактически голосовали "против всех". В том числе и русскоязычные севера Казахстана. А нарисовать явку в костанайской области в 84%!? - это безусловно и наглость и беспредел и неуважение к своим гражданам и уголовно наказуемое деяние (Ау г-жа Маркова и др. члены избиркомов подписавшие фальсифицированные протоколы - не боитесь оказаться крайними и сесть в тюрьму?).