Цитата: drakon:

считаю, что этот продукт - никогда не просрочится Даже через много лет.



тут тоже тонкости есть.

водка бывает простой и особой.

простая состоит из этилового спирта и очищенной и специально подготовленной воды. Ее можно хранить практически вечно, так как добавок в ней нет.

с особой водкой дела по другому. В ней есть добавки, чтобы заглушить вкус спирта, придать ей мягкость. эти добавки вызывают процесс окисления, что делает водку не пригодной для пития.

такую лучше всего выпить в течение 6-ти месяцев с даты его изготовления,максимум — в течение года.