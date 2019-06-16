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§ NG.kz
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36021
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.06.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана соответствовали демократическим стандартам?
Результаты опроса

§ Обликоморале
Re: Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6090
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Интересно, кто на эту кнопку тыцкнул...Нет. Выборы прошли в атмосфере, которая подавляла критические мнения.вообще на выборы ходили? :lol:
Есть подозрение , что НЕТ. 8-)
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§ таноми52
Re: Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.06.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что подразумевается под "атмосферой, которая подавляла критическое мышление"? Мыслить можно ВСЕГДА, в том числе и критически. Другое дело, дадут ли вам эту критику реализовать...
Атмосфера на нашем избирательном участке была совершенно демократичная.
И вообще, север Казахстана, населённый русскоязычными, по большей части аполитичен. Так уж сложилось. Многие не лезут в политические дрязги, чтобы не нарваться на "не ваше дело!" И политологи в прошлые годы отмечали, что русскоязычные - самые лояльные по отношению к Назарбаеву, т.к. он всё таки явно не поощрял национализм.
На юге другое дело. Там очень популярен Косанов. И,как пишет колумнист /vlast.kz/ Мади Мамбетов, в двух из трёх избирательных участках, на которых он был наблюдателем, пусть с небольшим перевесом, но победил Косанов. Что многих натолкнуло на размышления.
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§ Хозяин
Re: Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Хозяин


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Сообщений: 68
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 16.06.19 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
которая подавляла критические мнения.вообще на выборы ходили?

Я ходил и тыцкнул эту кнопку.Цитата:
таноми52:
под "атмосферой, которая подавляла критическое мышление"?

Не "мышление", которое действительно трудно запретить, а "мнение". И эта фраза, как я понял, взята из доклада ОБСЕ.
И конечно выбора никакого не было, поэтому многие, кто голосовал за Косанов фактически голосовали "против всех". В том числе и русскоязычные севера Казахстана. А нарисовать явку в костанайской области в 84%!? - это безусловно и наглость и беспредел и неуважение к своим гражданам и уголовно наказуемое деяние (Ау г-жа Маркова и др. члены избиркомов подписавшие фальсифицированные протоколы - не боитесь оказаться крайними и сесть в тюрьму?).
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§ Обликоморале
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6090
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.19 - 06:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:

Из 44 один признался...
Ну думаю еще с десяток ходили..
Остальные просто диванные критики..
А выбора действительно не было, окромя Токаева и Косанова ...
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§ Lex
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 332
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 17.06.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это были выборы без выбора. Я тоже нажал нижний вариант. Слишком много было искусственных припонов для достойных кандидатов. И всем известно, кто на самом деле победил и как за ночь победил другой. Надо внести закон о понудительном голосовании, как в других странах, чтоб население все же изучало кандидатов, их подноготную и делал осознанный выбор, тогда будут действительные выборы. А то что сейчас происходит- да смешно смотреть. Все кто не пошел- автоматом проголосовали за того, кого мы сейчас видим.
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§ Обликоморале
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6090
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Все кто не пошел- автоматом проголосовали за того, кого мы сейчас видим

Ну вот вы сами и ответили.
Идти надо было, идти и голосовать. А не по углам шептать...что всем известно, кто на самом деле победил .
Как он мог победить, если вы своей неявкой ему голос свой не отдали.
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§ Кушмурунец23
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Кушмурунец23


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Сообщений: 229
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Как он мог победить, если вы своей неявкой ему голос свой не отдали.

Кому? По моему мнению там кроме Токаева не за кого было голосовать. Емею ввиду, что все таки лучший вариант из остальных. Ведь не за /// Косанова нужно было идти голосовать. У него одно государство - один язык. А за Токаева можно было и не идти. Поэтому я лично пекрвый раз не пошел. Судя по итогам, я правильно сделал!

[Исправлено: Iney, 18.06.2019 - 12:44]
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§ kbkz1980
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3958
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.06.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
за Токаева можно было и не идти

Поясните...
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§ Victor Yang
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11626
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.06.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
А за Токаева можно было и не идти. Поэтому я лично пекрвый раз не пошел.

А во все прошлые разы, значит, и оппоненты были достойные, и вообще большая интрига была?
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§ Кушмурунец23
Re: Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 229
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Кушмурунец23: за Токаева можно было и не идти Поясните...

Поясняю: соревнуются слон и мышь, кто из них выше...
Народ и партия у нас очень мудрые! Я знал, что они в мое отсутствие, сделают правильный выбор! Вы ведь сами надеюсь за Токаева голосовали?
Назарбаев-Токаев конечно же кто то хотел как на Украине за Зел.
Но у нас такого "веселого" явно не нашлось.
Вот как то так!
А если серьезно, я с некоторых пор стараюсь не создавать "толпу" с растопыренными ушами!
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§ kbkz1980
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3958
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.06.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
я с некоторых пор стараюсь не создавать "толпу" с растопыренными ушами!

Лихо вы назвали людей,которые пришёли и высказали свою волю.
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§ Кушмурунец23
Re: Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 229
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А во все прошлые разы, значит, и оппоненты были достойные, и вообще большая интрига была?

Прошлые разы выходил голосовать с Союза. Тогда мы голосовали за председателя горсовета, за депутатов города, поселка... И наши голоса тогда были реальными. При нынешнем независимом я в начале верил Назарбаеву. Опять таки не было альтернативы. А ведь на определенном этапе мы жили очень даже не плохо. Это когда практически не было переименований, это когда кое кто их ибудадов был из реальных нормальных граждан. Когда были еще представители разных национальностей. Это когда не было трех языков, когда доллар был 80 тенге и ниже )))
Теперь я проснулся и просто решил "забить" и в свободное время заниматься собой и своей семьей, своими близкими, друзьями и т.д.
Я твердо уверен что президентом нашей страны хотя бы лет на 10ть должен стать гражданин не "титульной" национальности. Только на 10 лет, чтобы сломать нынешнюю родственную систему. Разогнать всех этих "я труг-ты труг" Выстроенную властную вертикаль и горизональ. Кстати такое у нас было при Кунаеве. Ведь Колбина ставили, чтобы порушить уже тогда зарождавшуюся клановую номенклатуру..
К сожалению сейчас это все нереально в Казахстане. Нормальные, честные и порядочные граждане просто не хотят идти во власть. Просто уже стыдно быть начальником при власти: акимом, началь.. Когда узнаешь что тот или иной твой новый знакомый при власти, закрадывается подозрение в его человеческих качествах. Хотя, еще есть нормальные чиновники, но очень уж их мало.
А где их взять? :lol: :lol:
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§ Кушмурунец23
Re: Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Кушмурунец23


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Сообщений: 229
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Лихо вы назвали людей,которые пришёли и высказали свою волю

Да, я такой. Этот раз я считаю, что лучше бы они деньги на выборы отдали на лечение больных детей или на новую больницу.
Опять же, я против тех кто наворовав здесь бабла теперь льет дерьмо из за бугра.
Все, надо идти поработать немного.
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