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§ NG.kz
«Oyan, Qazaqstan» назвало свои условия для начала «общественного диалога»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36018
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незарегистрированное движение «Oyan, Qazaqstan» призвало власти пересмотреть в кратчайшие сроки законодательство о порядке организации и проведения мирных собраний и отказаться от разрешительного принципа организации мирных собраний.
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§ maxsaf
Re: «Oyan, Qazaqstan» назвало свои условия для начала...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2033
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И обязательную регистрацию на форуме НГ отменить :-o 8-) :lol:
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§ drakon
Re: «Oyan, Qazaqstan» назвало свои условия для начала...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16555
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И обязательную регистрацию на форуме НГ отменить :-o 8-) :lol:

Максаф - сфоткайся с Плакатом и выставь фотку - здесь... :lol: :oops:
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