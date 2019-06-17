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§ NG.kz
Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер - министерство цифрового развития
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36018
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Министерство не получало предписаний, соответственно, не ограничивало доступ к каким бы то ни было социальным сетям и приложениям на территории Казахстана в указанный вами период", - сообщили в ведомстве.
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§ андрей 117
Re: Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер -...
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 17.06.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередная брехня.
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§ peshexod
Re: Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер -...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3362
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 18.06.19 - 02:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
11 июня 2019 года проблемы с доступом к социальным сетям, в частности к мессенджерам WhatsApp и Telegram, носили глобальный характер

Попробуйте забить в поиск и в результатах только казахстанские сайты.
Очередное враньё
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§ Обликоморале
Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер - министерство цифрового развития
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6090
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 07:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Телега" реально пару дней глючила по миру, сам Дуров это говорил.
Грешат на китаянские спецслужбы.
За остальное не знаю.... vpn всегда в помощь.
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* Игорь Васильевич
Re: Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер -...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 18.06.19 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно глобальный, по всей республики не было!
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§ Хозяин
Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер - министерство цифрового развития
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 18.06.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну надо же уметь между строк читать ;-) "Министерство не получало предписаний...", а про глобальные проблемы - это сильно! Пенсионеры и те кто с техникой на Вы конечно поверят, а остальные, кто заходил через VPN уже здесь коротко отписались - "брехня"
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§ drakon
Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер - министерство цифрового развития
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16555
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
отписались - "брехня"

"Брехня", они имели ввиду,что отключалось
по всему - миру. Кроме Казахстана, ниеде,
ничего не - отключалось... :lol: :oops: :-P
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