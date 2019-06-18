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≡ Шесть дней весь личный состав РОВД искал пропавших в Денисовском районе баранов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Шесть дней весь личный состав РОВД искал пропавших в Денисовском районе баранов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36018
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.19 - 07:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задействован был и весь имеющийся в отделе транспорт. 4 июня отара из 620 овец пропала близ села Чебендовка, владелец обратился в полицию. Животные были найдены в 15 км от поселка вольно пасущимися.
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§ Обликоморале
Re: Шесть дней весь личный состав РОВД искал пропавших в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6090
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 07:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шесть дней весь личный состав РОВД, Карл.
А вертушку было поднять не дешевле и эффективней? :lol:
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* Игорь Васильевич
Re: Шесть дней весь личный состав РОВД искал пропавших в...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 18.06.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Много чести для баранов с вертушки искать!
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§ maxsaf
Re: Шесть дней весь личный состав РОВД искал пропавших в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2033
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удобно так, пастух выспался, потом на 112 позвонил, ему скот пригнали. Шикарно. :-)
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§ maxsaf
Re: Шесть дней весь личный состав РОВД искал пропавших в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2033
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пара полицейских небось нашли отару за пол часа, но потом на запах шашлыка слетелся весь личный состав. На шестой день решили, что пора по домам :lol:
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