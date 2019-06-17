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Афтар статьйи:
Уже через 5 минут к Мади подбежали запыхавшиеся полицеские. Они представились, поинтересовались личностью молодого человека и целью его пикета, после чего сообщили, что Мади задержан. Но статью закона, которая стала причиной задержания, назвать не смогли.
Бедняги, у них наверное впечатлений хватило на весь оставшийся день. Думали, митинг разгонять отправят, а там один студент первокурсник
Не то чтобы я был рьяно за такие митинги/пикеты, но вот так всем рты затыкать и пытаться затащить таких людей в здания (акиматы, прокуратуры), пытаться создать комитеты, рабочие группы по обсуждению обсуждений, втянуть таких людей в бесконечный процесс - это неправильно.
[Исправлено: Тот самый, 18.06.2019 - 10:16]