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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 71 из 71«1...697071
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16553
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Шо в Канаде, что Европе.

Точно - так... :lol: :oops: :-P
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3956
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.06.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой,как будто наши этим не практикуют,
Срок годности подходит-цену скидывают-народ покупает аж бегом.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16553
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ой,как будто наши этим не практикуют,

У вас точно такие же люди как и у нас.
Каждый хочет, продать - дороже.
Купить - дешевле. Коме Алекса. Он
из своего холодильника, всё чему срок-
заканчивается - выкидывает... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3956
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.06.19 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назревает эскалация конфликта,
Шура точно всех помадорами закидает :lol:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2029
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 02:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
макссаф хоть открыто признается, что без распродаж просрочки

В этом то и прикол - речь не о просрочке. У меня кладовка забита натуральным соком, консервами и прочими вкусняшками, годным до 2020 года.
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2029
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет просрочки тут наоборот жесть. Кофе в кафе если простоял 20 минут - вливают. Булочки и прочую выпечку продают в день выпечки, остатки вечером выбрасывают. Заелись ))))
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6090
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 07:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В этом то и прикол

что это был прикол.. :lol:
Цитата:
kbkz1980:
Назревает эскалация конфликта

Мордор уже поди на изготовке ...
Цитата:
maxsaf:
У меня кладовка забита натуральным соком годным до 2020 года.

ващет у натурального сока срок годности малепусенький-вас жостко на.. обманули

Цитата:
maxsaf:
Кофе в кафе если простоял 20 минут -вливают

:lol: насильно что ли? жесть 8-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У меня кладовка забита


на случай ядерной войны? не спасет

Цитата:
maxsaf:
У меня кладовка забита натуральным соком, годным до 2020 года.


ту коментарии уже даны.
надо пить свежевыжатый сок. только у него срок хранения 2-3 часа,
или замораживать сразу.

Цитата:
maxsaf:
консервами и прочими вкусняшками


консервы- вкусняшки? что-то новое.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 08:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кофе в кафе если простоял 20 минут - вливают.


странно что-бы его потом кто-то пил.
кофе должно быть свежесваренным и свежеприготовленным, с ароматом.
потом это бурда.

Цитата:
maxsaf:Булочки и прочую выпечку продают в день выпечки, остатки вечером выбрасывают.


странно было бы если кто-то покупал вчерашние булочки.
их у нас пекут в кулинариях и маркетах(в своих пекарнях),
с расчетом на день,максимум,зная сколь чего продается за день,
даже думаю смотрят по продажам в течении дня.
потому что выносят их постоянно в течении дня.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Он из своего холодильника, всё чему срок- заканчивается - выкидывает.


холодильник у меня не склад продуктов на год вперед.
там лежат продукты, которые в течении недели сьедаются
или в течении дня-двух некоторые.
в морозильнике что лежит- максимум на месяц.
так что нечему там заканчиваться и нечего там выкидывать.
а вы превратили свои чуланы в магазины "при доме".
да еще и с просроченными продуктами.

[Исправлено: alex_60, 18.06.2019 - 08:41]
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