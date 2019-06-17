Цитата: drakon:

Он из своего холодильника, всё чему срок- заканчивается - выкидывает.



холодильник у меня не склад продуктов на год вперед.

там лежат продукты, которые в течении недели сьедаются

или в течении дня-двух некоторые.

в морозильнике что лежит- максимум на месяц.

так что нечему там заканчиваться и нечего там выкидывать.

а вы превратили свои чуланы в магазины "при доме".

да еще и с просроченными продуктами.



[Исправлено: alex_60, 18.06.2019 - 08:41]