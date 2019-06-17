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§ NG.kz
Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер - министерство цифрового развития
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36016
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Министерство не получало предписаний, соответственно, не ограничивало доступ к каким бы то ни было социальным сетям и приложениям на территории Казахстана в указанный вами период", - сообщили в ведомстве.
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§ андрей 117
Re: Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер -...
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 17.06.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередная брехня.
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§ peshexod
Re: Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер -...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3362
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 18.06.19 - 02:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
11 июня 2019 года проблемы с доступом к социальным сетям, в частности к мессенджерам WhatsApp и Telegram, носили глобальный характер

Попробуйте забить в поиск и в результатах только казахстанские сайты.
Очередное враньё
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§ Обликоморале
Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер - министерство цифрового развития
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6090
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.19 - 07:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Телега" реально пару дней глючила по миру, сам Дуров это говорил.
Грешат на китаянские спецслужбы.
За остальное не знаю.... vpn всегда в помощь.
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