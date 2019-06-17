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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16553
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Шо в Канаде, что Европе.

Точно - так... :lol: :oops: :-P
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3956
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.06.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой,как будто наши этим не практикуют,
Срок годности подходит-цену скидывают-народ покупает аж бегом.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16553
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ой,как будто наши этим не практикуют,

У вас точно такие же люди как и у нас.
Каждый хочет, продать - дороже.
Купить - дешевле. Коме Алекса. Он
из своего холодильника, всё чему срок-
заканчивается - выкидывает... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3956
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.06.19 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назревает эскалация конфликта,
Шура точно всех помадорами закидает :lol:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2029
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 02:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
макссаф хоть открыто признается, что без распродаж просрочки

В этом то и прикол - речь не о просрочке. У меня кладовка забита натуральным соком, консервами и прочими вкусняшками, годным до 2020 года.
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2029
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.06.19 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет просрочки тут наоборот жесть. Кофе в кафе если простоял 20 минут - вливают. Булочки и прочую выпечку продают в день выпечки, остатки вечером выбрасывают. Заелись ))))
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