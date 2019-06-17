Victor Yang Re: Костанаец вышел на одиночный пикет с лозунгом "У меня... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11624

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:56 Наверное, семьи нет и ответственности ни за кого не несёт? Есть доказательства - неси в прокуратуру, КНБ, сделай информационную бомбу. А так, добровольно стать задержанным - не понимаю. Тем более, говорит про нарушения всего в трёх городах (и то не на всех участках), а выводы делает о выборах в общем.

Люди верят в сферическую демократию в вакууме и страдают потом. А достаточно принять то что без сильного и богатого организатора власть не поменять. Но и с таковым вероятность возрастает не намного.