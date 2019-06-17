drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1053





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16553

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:12 Цитата: kbkz1980:

Ой,как будто наши этим не практикуют,

У вас точно такие же люди как и у нас.

Каждый хочет, продать - дороже.

Купить - дешевле. Коме Алекса. Он

из своего холодильника, всё чему срок-

заканчивается - выкидывает...