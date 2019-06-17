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§ NG.kz
Турнир по шашкам на призы "Нашей Газеты" впервые прошел в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На любом турнире всегда живет дух непредсказуемости. Без концентрации и удачи ни спортивные звания, ни опыт сами по себе еще не гарантируют успеха. Так было и на этом турнире, в котором участники сыграли немало острых, напряженных партий.
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§ Хозяин
Re: Турнир по шашкам на призы "Нашей Газеты" впервые...
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 17.06.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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