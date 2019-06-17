NG.kz Турнир по шашкам на призы "Нашей Газеты" впервые прошел в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:33 На любом турнире всегда живет дух непредсказуемости. Без концентрации и удачи ни спортивные звания, ни опыт сами по себе еще не гарантируют успеха. Так было и на этом турнире, в котором участники сыграли немало острых, напряженных партий.

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