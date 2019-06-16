Kairat stayer Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1044





(Полноправные пользователи) Сообщений: 928

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:42 Цитата: Обликоморале:

И вам спасибо...тоже надеюсь зожить продолжаете и в легкоатлетичесих забегах участвовать не забываете..



Обязательно, в основном на вело катаюсь, бегаю, без них трудно обойтись, но и специальные гимнастические упражнения помогают поддерживать форму. Физическая культура доставляет удовольствие, воодушевление, тренировки становятся праздником. Некоторые говорят: мы и так сильны, ловки и быстры как ракета, на.ига нам тренировки. Но есть ещё одно выражение: не бегаешь пока здоров, побегаешь за лекарствами когда заболеешь. Поэтому, в любом возрасте не стоит пренебрегать физкультурой.