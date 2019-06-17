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§ NG.kz
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36011
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В результата пожара на перекрестке улиц Баймагамбетова и Лермонтова в Костанае обрушилось двухэтажное здание СТО по замене газобаллонного оборудования. Как сообщи
ли "НГ" в пресс-службе ДЧС, пострадали 7 человек, 5 из них госпитализированы.
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§ Victor Yang
Re: Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11622
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.06.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На момент взрыва в СТО находился легковой автомобиль на газовом оборудовании.

У нас что СТО, что крытые стоянки не предусмотрены для нахождения в них автомобилей с ГБО.
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§ drakon
Re: Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16549
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В народных новостях пишут, что в этом
здании - находились фаст - фуд и
детский центр на 2 этаже. Правда?
Или нет?... :-o
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§ лимон
Re: Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.06.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У нас что СТО, что крытые стоянки не предусмотрены для нахождения в них автомобилей с ГБО.


а если на этом СТО устанавливают или ремонтируют ГБО? авто на улицу выкатывать?
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§ Victor Yang
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11622
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.06.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
если на этом СТО устанавливают или ремонтируют ГБО? авто на улицу выкатывать?

Там должна быть очень хорошая система механической вентиляции, датчики газа и легкосбрасываемые конструкции. Или, как вариант, - бОльшую часть газа "сливать" перед въездом.
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§ лимон
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.06.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
"сливать"


сливать никто не будет, или полностью вырабатывать или искать утечку
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§ dandiv
Re: Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 791
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 17.06.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взрыв был сильный, в районе центрального рынка было слышно
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§ drakon
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16549
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С детским центром, в этом здании - что?
И жральней?... 8-) :-o
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§ Добринцофф
Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
Добринцофф


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Сообщений: 6563
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.06.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В народных новостях пишут, что в этом здании - находились фаст - фуд и детский центр на 2 этаже. Правда? Или нет?...

Фасфуд был на первом этаже,детский центр не видел.
Насчёт детского центра врятли,я не знаю кто бы разрешил детский центр над СТО по установке газового оборудования.
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