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≡ Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36010
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.06.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В казахстанском обществе мнения о символах и памятниках советской эпохи разнятся. По состоянию на 2017 год, в стране существовало около 350 улиц, названных в честь предводителя Октябрьской революции Владимира Ленина, и 159 памятников ему.
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§ pensioner
Re: Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в...
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 16.06.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кот за дверь, мыши в пляс.
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§ arman_kst
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разные времена - разные герои

[Исправлено: arman_kst, 16.06.2019 - 15:30]
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§ drakon
Re: Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16547
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До основанья всё - разрушим... :-o
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§ Случайный гость
Re: Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в...
Случайный гость


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Сообщений: 9
Регистрация: 31.01.19
Отправлено: 16.06.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому то не дает покоя 5 летний сериал про украинский майдан? Вспомните слова профессора Преображенского- разруха начинается в головах!
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§ Обликоморале
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6081
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.19 - 06:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это "бяда" всего постсовка ..
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§ Lex
Re: Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 330
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 17.06.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я знал, что и здесь будет второй сценарий хохляндии. Протестный потенциал более велик, чем у Украины. Одно хорошо, Дж.МакКейн отправился в чистилище, был бы здесь, точно беды не миновать было бы.
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* Victor Yang
Re: Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в...
Victor Yang


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Сообщений: 11620
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.06.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По словам инициаторов, на месте снесенных будут установлены памятники лидерам казахской партии "Алаш", существовавшей в 1917 - 1920 годах. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35194?1560750696

История - наука с пониженной социальной ответственностью. Практически нет событий и людей абсолютно хороших и абсолютно плохих - это определяет победитель.
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§ Валентин
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
Валентин


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Сообщений: 7559
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.06.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
История - наука с пониженной социальной ответственностью. Практически нет событий и людей абсолютно хороших и абсолютно плохих - это определяет победитель.


Обычно, после такого начинают рассказывать, что Гитлер был не такой уж и плохой.
Ну и дальше - ездили бы на мерседесах, пили баварское, и так далее.
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* Victor Yang
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11620
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.06.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Обычно, после такого начинают рассказывать, что Гитлер был не такой уж и плохой.

Я этого никогда не говорил и не скажу. Поэтому и построил фразу именно так:
Цитата:
Victor Yang:
Практически нет событий и людей абсолютно хороших и абсолютно плохих

Слово "Практически" здесь в значении "почти". Но вот был ли при этом лучше "красный террор" - я даже не знаю.
Но можно развернуть мысль дальше насчет Гитлера и моих слов "определяет победитель". В случае его победы, естественно, он бы, на уровне пропаганды, считался "освободителем", "гениальным" и так же были бы памятники, музеи, различные местные "герои" и прочее, а большевики считались бы точно такими же жестокими зверьми как сейчас фашисты.

[Исправлено: Victor Yang, 17.06.2019 - 13:09]
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§ Валентин
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7559
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.06.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но вот был ли при этом лучше "красный террор" - я даже не знаю.


Если ты про массовые операции 37-38, то это, конечно, жесть.
Но сравнивать даже не смешно.
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