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Страница 70 из 70«1...686970
Куратор темы: drakon
§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2024
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.06.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В кладовку - поставлю

Везет вам, у вас еще и место в кладовке свободное есть. :lol:
Нам, чтобы что-то новое поставить - надо как то от старого избавиться. Из за таких распродаж мы сьедать не успеваем ;-) :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16545
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Везет вам, у вас еще и место в кладовке свободное есть. :lol:

Да ещё домик, летний. Туда много - влазит... :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6081
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.19 - 06:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Главное, вы в добром здравии и реактивность, шустрость, быстрота

И вам спасибо...тоже надеюсь зожить продолжаете и в легкоатлетичесих забегах участвовать не забываете..
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6081
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.19 - 06:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Телефонная связь по Вацапу, с Казахстаном_ есть, хотя качество плохое.

Ну с вашим дваджи разве можно ожидать другого? :-o
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Страница 70 из 70«1...686970
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