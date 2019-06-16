maxsaf Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1036





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2024

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:33 Цитата: drakon:

В кладовку - поставлю

Везет вам, у вас еще и место в кладовке свободное есть.

Нам, чтобы что-то новое поставить - надо как то от старого избавиться. Из за таких распродаж мы сьедать не успеваем