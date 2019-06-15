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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.06.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
О ОМ вернулся,


Тоже приветствую его возвращение! Думала, он ( а ещё Снайпер?) покинул форум навсегда.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3039
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
а ещё Снайпер?)

Этот походу навсегда как и одноимённый 112. в один день. Вот ведь совпадение... ;-)
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§ Серый волк
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10226
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.06.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракону.
Фото:
https://i.ibb.co/dKm1nvL/ashausen-str3.jpg
https://ibb.co/XJYNmP3
[url=https://ibb.co/XJYNmP3]



ссылка на карту Google:
https://goo.gl/maps/Yx4xVLGzZx5rAsL16

[Исправлено: Серый волк, 15.06.2019 - 20:56]
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3039
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё Виктор, вот ты и под колпаком у Бормана. :lol: :-P
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16545
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо. Тов. Серый волк. Вижу тут
свой садовый домик, справа, машина,
первая от дома.Барбару - напугал,
сказал, что за ней следят, когда я сплю... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.19 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Можно так сказать - Тимуровки. Наших среди них - много...

Что больше не где пристроится работать, акромя социалки?
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.19 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Цитата:
elektron:

Спасибо, что не забыли ..добрым словом :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Германии появился новый вид развода на деньги. Приходят мошенники к старикам представляются полицаями и начинают рассказывать,что развелось много мошенников,которые приходят к старикам и выманивают у них деньги. Поэтому лучше если вы нам деньги отдадите,а мы их спрячем...
И вас никто не сможем обмануть. Старики снимают со счета деньги и отдают. А это десятки тысяч евро...
Так что Дракоша вы там с Барбарой смотрите аккуратней
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16545
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В Германии появился новый вид развода на деньги.

Цитата:
Обликоморале:
Так что Дракоша вы там с Барбарой смотрите аккуратней

Меня теперь Серый волк, со своим фотоаппаратом
будет - охранять.Сразу - позвонит, как только
кто к дому - подойдёт... :lol: :oops: :-P
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16545
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Телефонная связь по Вацапу, с Казахстаном_
есть, хотя качество плохое. Видеосвязи -
нету. Текст и фото - проходят... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16545
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.19 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Барбара вчера купила 20 кг.томатов.

Сегодня целый день варила томатную пасту... :lol: :oops:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3039
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот Барбара вчера купила 20 кг.томатов.

Виктор, а что пасту, что дешевле помидоров, купить не судьба :lol: :-P
Или просто ностальгия? :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3952
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.06.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда столь пасты?
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 925
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Спасибо, что не забыли ..


Главное, вы в добром здравии и реактивность, шустрость, быстрота и.т.д. как ранее сами заявляли на должном уровне сохранились.

Цитата:
Обликоморале:
добрым словом
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16545
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.19 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Куда столь пасты?

Зима - скоро... :lol: :oops:
В кладовку - поставлю... :-P
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