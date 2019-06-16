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§ NG.kz
Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в коррупции
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36008
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.06.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, в 2013 году SFO возбудил уголовное расследование в отношении ENRC в связи с обвинениями в мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением месторождений в Казахстане и Африке.
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§ drakon
Re: Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16542
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что творится... :-o
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§ elektron
Re: Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3038
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
, Анна Машкевич должна предстать перед мировом судом 5 июля
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§ elektron
Re: Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3038
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.//

А я наивный думал, что недра страны принадлежат народу...
А они в Англии, Франции, Люксембурге зависают. 8-)
А от доходов нефти и газа что остаётся на Родине интересно? 8-)
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