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§ NG.kz
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36007
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.06.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В казахстанском обществе мнения о символах и памятниках советской эпохи разнятся. По состоянию на 2017 год, в стране существовало около 350 улиц, названных в честь предводителя Октябрьской революции Владимира Ленина, и 159 памятников ему.
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* pensioner
Re: Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в...
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 16.06.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кот за дверь, мыши в пляс.
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§ arman_kst
Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в Алматинской области
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.06.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разные времена - разные герои

[Исправлено: arman_kst, 16.06.2019 - 15:30]
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* drakon
Re: Два памятника революционеру Михаилу Калинину снесли в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16540
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До основанья всё - разрушим... :-o
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