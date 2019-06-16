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§ NG.kz
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36007
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.06.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана соответствовали демократическим стандартам?
Результаты опроса

§ Обликоморале
Re: Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Интересно, кто на эту кнопку тыцкнул...Нет. Выборы прошли в атмосфере, которая подавляла критические мнения.вообще на выборы ходили? :lol:
Есть подозрение , что НЕТ. 8-)
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§ таноми52
Re: Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.06.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что подразумевается под "атмосферой, которая подавляла критическое мышление"? Мыслить можно ВСЕГДА, в том числе и критически. Другое дело, дадут ли вам эту критику реализовать...
Атмосфера на нашем избирательном участке была совершенно демократичная.
И вообще, север Казахстана, населённый русскоязычными, по большей части аполитичен. Так уж сложилось. Многие не лезут в политические дрязги, чтобы не нарваться на "не ваше дело!" И политологи в прошлые годы отмечали, что русскоязычные - самые лояльные по отношению к Назарбаеву, т.к. он всё таки явно не поощрял национализм.
На юге другое дело. Там очень популярен Косанов. И,как пишет колумнист /vlast.kz/ Мади Мамбетов, в двух из трёх избирательных участках, на которых он был наблюдателем, пусть с небольшим перевесом, но победил Косанов. Что многих натолкнуло на размышления.
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