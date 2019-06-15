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§ NG.kz
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36007
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на перекрестке Мауленова-Беды столкнулся с проводом который свисал чуть ли не до земли.Провод этот был подключен к светофору
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§ Butch
Re: Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.06.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А куда же делись яростные возгласы об "уникальности" придуманных только у нас правил? ;-)
Вот с последним Вашим постом я в очень большой мере согласен, водители у нас в среднем весьма не очень, и сами по-себе и вследствие коррупционных проявлений. Возможно действительно зебра вместо прерывистых линий могла бы иметь больший эффект.
Но вина ли в том только на чиновниках? Только ли им плевать на население? Да населению самому плевать на себя и на окружающих. И те же чиновники берутся из того же населения.

И для завершения дискуссии позволю себе две ремарки. Первая: зачастую вина за "сбитие" лежит и на пешеходе, поскольку пешеходы у нас встречаются ещё и похуже чем водители.
И вторая: поумерить бы Вам собственное ЧСВ. Будь я действительно сотрудником какой либо шпиёнской организации и имей заданием вынюхивать что-либо, я б уже через пару дней отчитался о том, что никакой опасности пользователи данного форума не представляют, вследствие очень слабых способностей сколько-нибудь взвешенно и убедительно аргументировать.
P.S.За подсказку о гугл мапс благодарю!!!!! :-)
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§ Butch
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.06.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
они ещё и "распилили" её бюджет! Упорно хотят Костанай до уровня Актобе поднять наверное как минимум, ну или по максимуму в степь превратить. Кстати куда делись подземные коммуникации по запитыванию светофоров? 21-ый век на дворе...

Блииииин! Ну ведь только что с одним закончил :-( Вам тоже словарь Ожегова нужен? Вы предположение от утверждения отличить можете?
Может быть там и есть подземная прокладка питающего кабеля, а этот висящий провод напротив питает (питал) что либо ещё, может быть временное. Может на линии подземного кабеля какой нибудь разгильдяй порвал его, проводя земляные работы (а быть может разгильдяй не он, а тот кто укладывал этот кабель и наносил его положение на схемы), и для того чтобы временно восстановить работоспособность светофоров его запитали таким образом Да наконец может кто-то вообще хотел повеситься на это висящем кабеле. Влез на опору, зацепил кабель, обнаружил что он слишком длинный, огорчился, пошёл домой с мыслью не опоздать бы завтра на работу.
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§ elektron
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3036
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Может быть там и есть подземная прокладка питающего кабеля, а этот висящий провод напротив питает (питал) что либо ещё

//Этот перекресток вероятно не так давно стал регулируемым, о чем косвенно может свидетельствовать и способ запитки светофора посредством того самого провода.//

Вы бы уж определились. :-)
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§ elektron
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3036
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Блииииин! Ну ведь только что с одним закончи

Отчего такая уверенность то! 8-)
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§ Серый волк
Re: Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Серый волк


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Сообщений: 10226
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.06.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Да населению самому плевать на себя и на окружающих. И те же чиновники берутся из того же населения.

Ну НаКоНеЦтОООО! Я уже думал не дождусь, что во всём виновато население!!! :lol:
Интересно им всем эту бумажку раздают, что надо на всех форумах трубить и во всем население делать виноватым!
Простынякин, прошлый, помнится везде это совал.
Даже когда чиновники уголь украли и бабушка вдова ветерана замерзала и спала в валенках в посёлке он так и трубил - во всем виновато население!
:lol:


Япония неожиданно.

А это бедная Африка, с плохими дорогами страдающая от недоедания на своих желтых песках.


:lol:
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§ Серый волк
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10226
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.06.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
/Этот перекресток вероятно не так давно стал регулируемым, о чем косвенно может свидетельствовать и способ запитки светофора посредством того самого провода.//

Он давно. Уже на автомобильных оффлайн картах у европейцев и американцев здесь значки светофора красуются.
Бросить недоделанное для этих чиновников и подрядчиков обычное явление.
Могли при реконструкции покрытия кабель перебить и подходы к переходу не сделать от слова совсем, могли забыть в ПСД включить.
А потом кинуть соплю да так и бросить. Всё что угодно кроме здравого смысла при работе.
Если их не останавливать будет только хуже, тк о внезапном просыпании совести у этих... мечтать можно только пишущим на сайтах за денюжку.

[Исправлено: Серый волк, 15.06.2019 - 21:24]
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§ Menden1968
Re: Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Menden1968


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Сообщений: 334
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.06.19 - 04:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Индустриальная у Дома печати в разных государствах?

.....Серый не строчи романы не надо просто с этой стороны его самого пешеходного перехода нету ещё при Союзе он был а как страна обрела независимость он стал не нужен,ведать решили сыкономить на краске или ещё как нибуть,чтобы попасть на остановку которую перенесли далее в сторону хлебакомбината со стороны дома печати треба перабазироваться на другую сторону улицы в сторону Леонида Беды и пересекая Леонида Беды сразу оказываешься на остановке,если не местный и под шафе и не зная местного ладшафта пересечения перекрёстков будет немного проблемотично попасть на остановку.....
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§ Обликоморале
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.19 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут все как обычно смотрю.
Астанинский "охранитель" и правдоруб российский сошлись в поединке.
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§ elektron
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3036
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тут все как обычно смотрю.

Не совсем. Чел утверждает, что слепые везде дорогу переходить могут, согласно ПДД.
Гложут сомнения. Тогда для кого знак? Слепой не увидит. Потом провод, то тюда то сюда, так и не понял, куда! :-x У СВ хорошие картинки, как должно быть. Но это не везде же так должно быть?... :-x
Даже в Египте не видел такой проводки. Может СВ прав, и чинушам из Актюбинска-Актобе, просто не хватает "Родины". вот и уродуют город...

[Исправлено: elektron, 16.06.2019 - 07:48]
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§ Серый волк
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10226
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.06.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968: .Серый не строчи романы

Романы я пока ещё не умею :lol:

Цитата:
Menden1968: с этой стороны его самого пешеходного перехода нету ещё при Союзе он был а как страна обрела независимость он стал не нужен


Почти всё верно. Только вот так это было:
Остановки были друг напротив друга и рядом с ними переход. Это все жившие в городе помнят.
Дальше остановок очень мало людей ходило. Ибо некуда в этом районе было, остановки доступны, переход рядом с ними. Длинный забор хлебозавода неинтересен, налоговой небыло здесь и нигде.
Дом печати не продали на кучу магазинчиков и фирмочек.
Переход на Беды был, но он упирался прямо в проезд погрузки дома печати, в этот проезд три машины утром заезжало за газетой Ленинский плуть, ещё не субъект бизнеса и раз в квартал бумагу привозили с станции. :-)

Когда уже акиматские перенесли остановку, перенесли и переход подальше от перекрёстка.
Мозгов решить грамотно этот узел хорошо видно, что не хватило. Чтоб в дальнейшем хватало - найти подписавших акт приемки выполненных работ и осудить примерно, чтоб город не превращали в дикарский.
Найти ПСД и проверить качество проектирования реконструкции. Элементарная задача, это не кражу раскрывать без улик. Тут не только улики, но и все подписи фигурантов. :lol: Хотите, чтоб в городе и дальше была грязь, безумные переходы, деградация и посмешище - ничего не делайте. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 16.06.2019 - 10:31]
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§ elektron
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3036
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Menden, тоже в германии живёт, если что ;-)
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§ таноми52
Re: Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.06.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Романы я пока ещё не умею



А жаль! У Вас потенциал писателя-фантаста-юмориста! :lol:
Особенно смешно про Юджина! :lol:
На Butchа зря нападаете - он не оплачиваемый. У него, видимо, восстаёт чувство справедливости против тотальной уничижительной критики всего и вся в нашем городе.
Надо отдать должное - когда выбираюсь в части города, где редко бываю, всегда нахожу положительные изменения. Так что, есть надежда! :-)
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