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§ NG.kz
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36006
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.06.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана соответствовали демократическим стандартам?
Результаты опроса

§ Обликоморале
Re: Можно ли сказать, что прошедшие выборы президента Казахстана...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Интересно, кто на эту кнопку тыцкнул...Нет. Выборы прошли в атмосфере, которая подавляла критические мнения.вообще на выборы ходили? :lol:
Есть подозрение , что НЕТ. 8-)
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