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elektron:
они ещё и "распилили" её бюджет! Упорно хотят Костанай до уровня Актобе поднять наверное как минимум, ну или по максимуму в степь превратить. Кстати куда делись подземные коммуникации по запитыванию светофоров? 21-ый век на дворе...
Блииииин! Ну ведь только что с одним закончил Вам тоже словарь Ожегова нужен? Вы предположение от утверждения отличить можете?
Может быть там и есть подземная прокладка питающего кабеля, а этот висящий провод напротив питает (питал) что либо ещё, может быть временное. Может на линии подземного кабеля какой нибудь разгильдяй порвал его, проводя земляные работы (а быть может разгильдяй не он, а тот кто укладывал этот кабель и наносил его положение на схемы), и для того чтобы временно восстановить работоспособность светофоров его запитали таким образом Да наконец может кто-то вообще хотел повеситься на это висящем кабеле. Влез на опору, зацепил кабель, обнаружил что он слишком длинный, огорчился, пошёл домой с мыслью не опоздать бы завтра на работу.