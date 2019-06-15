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≡ Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36005
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на перекрестке Мауленова-Беды столкнулся с проводом который свисал чуть ли не до земли.Провод этот был подключен к светофору
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§ Butch
Re: Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.06.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А куда же делись яростные возгласы об "уникальности" придуманных только у нас правил? ;-)
Вот с последним Вашим постом я в очень большой мере согласен, водители у нас в среднем весьма не очень, и сами по-себе и вследствие коррупционных проявлений. Возможно действительно зебра вместо прерывистых линий могла бы иметь больший эффект.
Но вина ли в том только на чиновниках? Только ли им плевать на население? Да населению самому плевать на себя и на окружающих. И те же чиновники берутся из того же населения.

И для завершения дискуссии позволю себе две ремарки. Первая: зачастую вина за "сбитие" лежит и на пешеходе, поскольку пешеходы у нас встречаются ещё и похуже чем водители.
И вторая: поумерить бы Вам собственное ЧСВ. Будь я действительно сотрудником какой либо шпиёнской организации и имей заданием вынюхивать что-либо, я б уже через пару дней отчитался о том, что никакой опасности пользователи данного форума не представляют, вследствие очень слабых способностей сколько-нибудь взвешенно и убедительно аргументировать.
P.S.За подсказку о гугл мапс благодарю!!!!! :-)
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§ Butch
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.06.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
они ещё и "распилили" её бюджет! Упорно хотят Костанай до уровня Актобе поднять наверное как минимум, ну или по максимуму в степь превратить. Кстати куда делись подземные коммуникации по запитыванию светофоров? 21-ый век на дворе...

Блииииин! Ну ведь только что с одним закончил :-( Вам тоже словарь Ожегова нужен? Вы предположение от утверждения отличить можете?
Может быть там и есть подземная прокладка питающего кабеля, а этот висящий провод напротив питает (питал) что либо ещё, может быть временное. Может на линии подземного кабеля какой нибудь разгильдяй порвал его, проводя земляные работы (а быть может разгильдяй не он, а тот кто укладывал этот кабель и наносил его положение на схемы), и для того чтобы временно восстановить работоспособность светофоров его запитали таким образом Да наконец может кто-то вообще хотел повеситься на это висящем кабеле. Влез на опору, зацепил кабель, обнаружил что он слишком длинный, огорчился, пошёл домой с мыслью не опоздать бы завтра на работу.
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§ elektron
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3034
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Может быть там и есть подземная прокладка питающего кабеля, а этот висящий провод напротив питает (питал) что либо ещё

//Этот перекресток вероятно не так давно стал регулируемым, о чем косвенно может свидетельствовать и способ запитки светофора посредством того самого провода.//

Вы бы уж определились. :-)
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§ elektron
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3034
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Блииииин! Ну ведь только что с одним закончи

Отчего такая уверенность то! 8-)
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§ Серый волк
Re: Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10225
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.06.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Да населению самому плевать на себя и на окружающих. И те же чиновники берутся из того же населения.

Ну НаКоНеЦтОООО! Я уже думал не дождусь, что во всём виновато население!!! :lol:
Интересно им всем эту бумажку раздают, что надо на всех форумах трубить и во всем население делать виноватым!
Простынякин, прошлый, помнится везде это совал.
Даже когда чиновники уголь украли и бабушка вдова ветерана замерзала и спала в валенках в посёлке он так и трубил - во всем виновато население!
:lol:


Япония неожиданно.

А это бедная Африка, с плохими дорогами страдающая от недоедания на своих желтых песках.


:lol:
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§ Серый волк
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10225
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.06.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
/Этот перекресток вероятно не так давно стал регулируемым, о чем косвенно может свидетельствовать и способ запитки светофора посредством того самого провода.//

Он давно. Уже на автомобильных оффлайн картах у европейцев и американцев здесь значки светофора красуются.
Бросить недоделанное для этих чиновников и подрядчиков обычное явление.
Могли при реконструкции покрытия кабель перебить и подходы к переходу не сделать от слова совсем, могли забыть в ПСД включить.
А потом кинуть соплю да так и бросить. Всё что угодно кроме здравого смысла при работе.
Если их не останавливать будет только хуже, тк о внезапном просыпании совести у этих... мечтать можно только пишущим на сайтах за денюжку.

[Исправлено: Серый волк, 15.06.2019 - 21:24]
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