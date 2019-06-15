elektron ООН: в Казахстане более 93 процентов отцов не вовлечены в уход за детьми-дошкольниками #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3033

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:19 Цитата: drakon:

смеяться надженщинами - грех.

Я может не так выразился, или был не так понят.

Но тема про мужчин, не уделяющих должного внимания или времени семье, как я понял.

Но кто то же должен зарабатывать, а кто то за детьми смотреть.?

Вот когда пойдут женщины в шахты, можно и о завершении эмансипации писать.