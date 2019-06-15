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≡ Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36005
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на перекрестке Мауленова-Беды столкнулся с проводом который свисал чуть ли не до земли.Провод этот был подключен к светофору
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§ Butch
Re: Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.06.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А куда же делись яростные возгласы об "уникальности" придуманных только у нас правил? ;-)
Вот с последним Вашим постом я в очень большой мере согласен, водители у нас в среднем весьма не очень, и сами по-себе и вследствие коррупционных проявлений. Возможно действительно зебра вместо прерывистых линий могла бы иметь больший эффект.
Но вина ли в том только на чиновниках? Только ли им плевать на население? Да населению самому плевать на себя и на окружающих. И те же чиновники берутся из того же населения.

И для завершения дискуссии позволю себе две ремарки. Первая: зачастую вина за "сбитие" лежит и на пешеходе, поскольку пешеходы у нас встречаются ещё и похуже чем водители.
И вторая: поумерить бы Вам собственное ЧСВ. Будь я действительно сотрудником какой либо шпиёнской организации и имей заданием вынюхивать что-либо, я б уже через пару дней отчитался о том, что никакой опасности пользователи данного форума не представляют, вследствие очень слабых способностей сколько-нибудь взвешенно и убедительно аргументировать.
P.S.За подсказку о гугл мапс благодарю!!!!! :-)
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