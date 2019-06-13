Сегодня, в машине обнаружил рецепт.

Поехал в аптеку, но лекарства в наличии

не оказалось, пришлось им его - заказывать.

Они меня спросили, можно ли им привезти его-



мне домой, по приходу лекарства. Но я вежливо-

отказался.Не настолько я уже немощен.

Эта машина - специально,для доставки

лекарства по домам...