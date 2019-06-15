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§ NG.kz
ООН: в Казахстане более 93 процентов отцов не вовлечены в уход за детьми-дошкольниками
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36005
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане с 1997 по 2012 год разрыв во времени, затрачиваемом женщинами и мужчинами на домашние дела, сократился всего на 7 минут в день. В ООН сообщают, что в среднем казахстанские женщины выполняют в два раза больше домашней работы, чем мужчины.
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§ maxsaf
Re: ООН: в Казахстане более 93 процентов отцов не вовлечены в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2023
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
удивительный страх мужчин перед публичностью, выходом на улицу и выражением протеста

А не удивительно, что мужчине в синей футболке могут ласты завернуть вообще на ровном месте?
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§ maxsaf
Re: ООН: в Казахстане более 93 процентов отцов не вовлечены в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2023
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
разрыв во времени, затрачиваемом женщинами и мужчинами на домашние дела, сократился всего на семь минут в день

А разрыв между временем, проведенным мужчинами и женщинами в угольных шахтах вообще не сократился . Зачем пытаться уравнивать неуравниваемое?
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§ elektron
ООН: в Казахстане более 93 процентов отцов не вовлечены в уход за детьми-дошкольниками
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3027
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А разрыв между временем, проведенным мужчинами и женщинами в угольных шахтах вообще не сократился .

Да это вообще глобальная проблема, эмансипация понимашь! ;-)
Получать хотят на равных, а вот работу делать по способностям. :lol:
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* drakon
ООН: в Казахстане более 93 процентов отцов не вовлечены в уход за детьми-дошкольниками
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16532
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
женщинами в угольных шахтах

Цитата:
elektron:
Получать хотят на равных,

Дядю моего, в 1942 году, с Украины-
направили в Караганду, на Шахты.
Вам бы послушать - его. Рассказывал
он, кто трудился там. Женщины и
малолетки, работали по 14 часов... :-o 8-)
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§ elektron
Re: ООН: в Казахстане более 93 процентов отцов не вовлечены в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3027
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Дядю моего, в 1942 году,

Дракошь, ты бы ещё Петра первого вспомнил.
;-)
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* drakon
ООН: в Казахстане более 93 процентов отцов не вовлечены в уход за детьми-дошкольниками
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16532
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Петра первого вспомнил.

Виталий, зайди в ГУГЛ и почитай,
сколько женщин работает на шахтах
Караганды... 8-) :-o :-P
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