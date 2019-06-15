NG.kz ООН: в Казахстане более 93 процентов отцов не вовлечены в уход за детьми-дошкольниками



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:47 В Казахстане с 1997 по 2012 год разрыв во времени, затрачиваемом женщинами и мужчинами на домашние дела, сократился всего на 7 минут в день. В ООН сообщают, что в среднем казахстанские женщины выполняют в два раза больше домашней работы, чем мужчины.

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