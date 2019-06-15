Урааа! нам на форум наконец-то прислали заменителя Простынякина!

Помните того тупня, ходившего работать на форум, каждый день с 9 до 18 часов?

Теперь у нас снова будет персональный форумный труженик! А то прямо неприлично как-то. Форум есть, недемократичная страна есть, коррумпированные чинушаманы есть, а шпика на форуме нет!



И так, приступаем к знакомству с трудами.



Цитата: Butch: - Переход обозначен в соответствии с ПДД РК; А зачем перед визитом кандидата срочно на Пушкина ЗЁБРЫ красили, аж движение закрыв. Пушкина перед акиматом и бывшая Индустриальная у Дома печати в разных государствах?



Цитата: Butch: - Чернозём в Костанае это практически нонсенс. Уплотнёный супесчаный грунт Вах! Вас премии не лишат? Вы так смело вычеркнули национальное аграрное достояние. А ещё помнится один не очень умный чиновник приближенный к одному азиатскому правителяю говорил интересную фразу для подданных "зима не будет". Так может вам надо активнее в массы, типа "Дождь никогда не будет" Грязь не будет! Весна не будет, Осень не будет. Будет только пустын уплотненный.



Цитата: Butch: ПДД РК, незрячий пешеход может переходить проезжую часть в любом!!! месте.

Однако во всем мире зачем-то к пешеходным переходам посреди города, да через напряженную улицу в 4 полосы делают дорожки. Если что там здание городской налоговой в кадр прямо попало, а напротив пятиэтажный Дом печати с кучей фирм, магазинов и целый микрорайон Дома печати с жителями.

Но на жителей чинушам точно известно многочисленными свидетельствами наплевать, дождь же у них в японских крузаках за 15 лимонов не идет и грязь по колено не беспокоит.



Цитата: Butch: - У нас предостаточно проблем в стране, которые можно выпячивать, С такими чиновниками и их делами, намного проще перечислить, где их в стране нет. Можно даже на пальцах.



Цитата: Butch: То есть единственное к чему можно придраться это отсутствие тротуарной дорожки от перехода до собственно тротуара.



А зёбру сожратую с украденной на полоски краской, да уже в другую страну с другими пдд кажется записали в отличии от акимата, где усердно малевали прямо недавно перед визитом Токаева.



Цитата: Butch: без необходимости перевирать факты, или

Фотография однозначно перевирает! Какая нехорошая! Нуно все фотоаппараты запретить, А те что в телефонах заклеить гражданам как доступ в интернет по праздникам и выборам? Тогда только идилия и благоухание будет вокруг уважаемых людей!



Цитата: Butch: Этот перекресток вероятно не так давно стал регулируемым, о чем косвенно может свидетельствовать и способ запитки светофора посредством того самого провода.



Этот светофор обозначен во всех навигационных системах и картах от пресловутой Google и тяжелой платной оффлайновой карты OSM до китайских интернет карт. (ну ладно китайцы украли у западных, но там они должны появиться и нужно было время на украсть) На OPENSTREETMAP конкретно значёк светофора.



То есть картографы на других континентах знают, а обслуживающие улицу не ведают, что у них сопли времянок торчат годами? Найдете сами, если конечно в городе ориентируетесь по картам и пользоваться умееете. В конце концов труд сделал человека из... дикого человека!



Цитата: Butch: Однако существующая система выделения и расходования бюджетных средств такова, Шайтанама система таки виновата! Почему такое не увидить ни в одном цивилизованном городе. А в Белоруссии (там такое представить конечно невозможно) за такое разгильдяйство найдут и посадят.



Цитата: Butch: Таким образом она совсем не обязательно лежит в чьём-либо кармане, она может затеряться в системных проблемах управления.



Открою вам секрет. Эту улицу ободрали при освоении денег до основания дорожной одежды и переложили, это можно увидеть на сервисах типа Гугл Планета земля или прочитать в НГ, интересные статьи об удивительно глупых способах работы.

введите в поиск по сайту Мауленова, очень удивитесь покпопавшись.



Тот кто принмал работу и ставил подпись под документами был слепой? Это для него наверное знак поставили переход для слепых? Кто-нибудь верит, что можно протащить через проверку проектную работу с переходом упирающимся в никуда? Я не верю. Такое возможно только когда все покрыто толстым слоем откатов и взяток. Тогда вообще ничего не видно кроме места для подписи, проверявших проект и принимавшей работы комиссии чиновников-заказчиков. А посему сажать есть кого. И даже их автографы за это имеются.