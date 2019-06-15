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§ NG.kz
ЕНПФ возвращает казахстанцам ранее удержанный ИПН. Кто может рассчитывать на эти деньги?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36005
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тысячам казахстанцев вернут деньги, которые ранее были изъяты в виде индивидуального подоходного налога с выплат пенсионных накоплений. Средства будет возвращать ЕНПФ.
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§ seroff
Re: ЕНПФ возвращает казахстанцам ранее удержанный ИПН. Кто может...
seroff


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Сообщений: 254
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 15.06.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а значит в 2012 году отчисляли правильно,а в этом году нет? Или кто то у чиновников стал нуждаться?
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