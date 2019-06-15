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§ NG.kz
Назначены главы Антикоррупционной службы и Агентства по делам госслужбы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36003
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК) разделено на два ведомства - Агентство по делам госслужбы и Антикоррупционную службу. Сегодня сообщили, кто будет их возглавлять.
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§ Серый волк
Re: Назначены главы Антикоррупционной службы и Агентства по...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10218
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.06.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трудовой путь начал с работы слесарем-сантехником СПМК

Ну всё! Тепреь мы точно знаем как просочится возмездие деятелям акимата! :lol:
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