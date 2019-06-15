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§ NG.kz
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36003
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на перекрестке Мауленова-Беды столкнулся с проводом который свисал чуть ли не до земли.Провод этот был подключен к светофору
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§ Серый волк
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10218
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.06.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А никто уже похоже не замечает чудес на фото.
Совсем одичали и привыкли наверное.


О том, что тут якобы пешеходный переход говорит устаревший знак на опоре с которой свисает оборванный провод.
Но Зебру видимо задрала коррупция, только штрихи белые как кости сожратой зебры остались. :-)

А где АСФАЛЬТ от тротуара до перехода через широкую четырехполосную магистральную улицу!!!!
Переходим и вуаля, упираемся в бордюрину за которой чернозём???

Наверное после дождей он хорошо жирнеет, как карманы чиновников? :-)


Вишенкой этого перехода в грязь ещё одно явление:
Под знаком перехода табличка обозначающая, что на этом переходе переходят дорогу слепые пешеходы. Представьте себе незрячего местного кота Базилио с палочкой. Перешел эту дорогу, а тут бац и нет тротуара - земля пошла грязная! :-)
Что он должен подумать, если правда не видит?
По виду это безобразие не в этом году образовалось.

Спрашивать, что должны подумать местные жители уже по всей видимости бесполезно. Наверное одичали полностью.
:-)
Да и на весь город оказался только один смелый житель способный спросить. Да и та девушка, с плакатом немой песни! :-)

Не хотят ли господа, оперативно выбегавшие из прокуратуры к девушке с плакатом, выбежать к этому перекрёстку и узнать кто и зачем украл асфальт перед этим переходом через оживленную многополосную магистральную для города улицу?

Кто украл краску на зебру, и сделал этот переход не только грязным, но и лишенным элементов бесопасности?

Или сюда выходить страшно?
Асфальт, он же не девушка с плакатом немой песни о демократии? Он уже наверное очень хорошо лежит, конвертированный, в кармане толстой пачкой? :lol:

Мне кажется чиновники этого города не только не хотят демократии, но они ещё и государство дискредитируют. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.06.2019 - 23:04]
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§ elektron
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3024
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.19 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Под знаком перехода табличка обозначающая, что на этом переходе переходят дорогу слепые пешеходы. Представьте себе незрячего с палочкой.

Так зрячих и тех сбивают, а слепому... Как боевое поле перейти будет.
По нормальному устанавливают светофор со звуковым сигналом.
Но видно не судьба.
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* drakon
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16529
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.19 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Кто украл краску на зебру

Зачем там зебра? Незрячим или
слабовидящим, она - не нужна... :-o
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§ Butch
Re: Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.06.19 - 06:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

- Переход обозначен в соответствии с ПДД РК;
- Чернозём в Костанае это практически нонсенс. Уплотнёный супесчаный грунт(а он безусловно хорошо уплотнён пешеходами) в дождь "пожирнеет" только если по нему на танке проехать;
- В соответствии с теми же ПДД РК, незрячий пешеход может переходить проезжую часть в любом!!! месте. Таким образом перешагивание бордюра само по-себе будет означать для него что проезжую часть он пересек, вне зависимости от того что находится за бордюром;
- У нас предостаточно проблем в стране, которые можно выпячивать, без необходимости перевирать факты, или выказывать невежество и неспособность к логическому мышлению в вопросах законодательства и не только.
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§ Butch
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.06.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть единственное к чему можно придраться это отсутствие тротуарной дорожки от перехода до собственно тротуара. Но и здесь можно искать происки в том числе и инопланетян, а можно мыслить более приближённо к реальности. Этот перекресток вероятно не так давно стал регулируемым, о чем косвенно может свидетельствовать и способ запитки светофора посредством того самого провода. И если это действительно так, то переход мог находиться в совершенно другом месте. Однако существующая система выделения и расходования бюджетных средств такова, что для того чтобы сделать ту же дорожку нужно составить проект, обоснование проекта и провести это всё по всем инстанциям. А если предположить что эта дорога назначена к реконструкции или к капитальному ремонту, то попытка построить эту дорожку почти наверняка будет расценена как неэффективное расходование средств.Таким образом она совсем не обязательно лежит в чьём-либо кармане, она может затеряться в системных проблемах управления.
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§ Серый волк
Re: Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10218
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.06.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Урааа! нам на форум наконец-то прислали заменителя Простынякина! :-)
Помните того тупня, ходившего работать на форум, каждый день с 9 до 18 часов?
:-) Теперь у нас снова будет персональный форумный труженик! :-) А то прямо неприлично как-то. Форум есть, недемократичная страна есть, коррумпированные чинушаманы есть, а шпика на форуме нет! :lol: :lol:

И так, приступаем к знакомству с трудами.

Цитата:
Butch: - Переход обозначен в соответствии с ПДД РК;
А зачем перед визитом кандидата срочно на Пушкина ЗЁБРЫ красили, аж движение закрыв. Пушкина перед акиматом и бывшая Индустриальная у Дома печати в разных государствах? :lol:

Цитата:
Butch: - Чернозём в Костанае это практически нонсенс. Уплотнёный супесчаный грунт
Вах! Вас премии не лишат? Вы так смело вычеркнули национальное аграрное достояние. А ещё помнится один не очень умный чиновник приближенный к одному азиатскому правителяю говорил интересную фразу для подданных "зима не будет". Так может вам надо активнее в массы, типа "Дождь никогда не будет" Грязь не будет! Весна не будет, Осень не будет. Будет только пустын уплотненный.

Цитата:
Butch: ПДД РК, незрячий пешеход может переходить проезжую часть в любом!!! месте.

Однако во всем мире зачем-то к пешеходным переходам посреди города, да через напряженную улицу в 4 полосы делают дорожки. Если что там здание городской налоговой в кадр прямо попало, а напротив пятиэтажный Дом печати с кучей фирм, магазинов и целый микрорайон Дома печати с жителями.
Но на жителей чинушам точно известно многочисленными свидетельствами наплевать, дождь же у них в японских крузаках за 15 лимонов не идет и грязь по колено не беспокоит. :lol:

Цитата:
Butch: - У нас предостаточно проблем в стране, которые можно выпячивать,
С такими чиновниками и их делами, намного проще перечислить, где их в стране нет. Можно даже на пальцах.

Цитата:
Butch: То есть единственное к чему можно придраться это отсутствие тротуарной дорожки от перехода до собственно тротуара.


А зёбру сожратую с украденной на полоски краской, да уже в другую страну с другими пдд кажется записали в отличии от акимата, где усердно малевали прямо недавно перед визитом Токаева.

Цитата:
Butch: без необходимости перевирать факты, или

Фотография однозначно перевирает! Какая нехорошая! Нуно все фотоаппараты запретить, А те что в телефонах заклеить гражданам как доступ в интернет по праздникам и выборам? :lol: Тогда только идилия и благоухание будет вокруг уважаемых людей!

Цитата:
Butch: Этот перекресток вероятно не так давно стал регулируемым, о чем косвенно может свидетельствовать и способ запитки светофора посредством того самого провода.


Этот светофор обозначен во всех навигационных системах и картах от пресловутой Google и тяжелой платной оффлайновой карты OSM до китайских интернет карт. (ну ладно китайцы украли у западных, но там они должны появиться и нужно было время на украсть) :-) На OPENSTREETMAP конкретно значёк светофора.

То есть картографы на других континентах знают, а обслуживающие улицу не ведают, что у них сопли времянок торчат годами? Найдете сами, если конечно в городе ориентируетесь по картам и пользоваться умееете. В конце концов труд сделал человека из... дикого человека! ;-)

Цитата:
Butch: Однако существующая система выделения и расходования бюджетных средств такова,
Шайтанама система таки виновата! Почему такое не увидить ни в одном цивилизованном городе. А в Белоруссии (там такое представить конечно невозможно) за такое разгильдяйство найдут и посадят.

Цитата:
Butch: Таким образом она совсем не обязательно лежит в чьём-либо кармане, она может затеряться в системных проблемах управления.


Открою вам секрет. Эту улицу ободрали при освоении денег до основания дорожной одежды и переложили, это можно увидеть на сервисах типа Гугл Планета земля или прочитать в НГ, интересные статьи об удивительно глупых способах работы.
введите в поиск по сайту Мауленова, очень удивитесь покпопавшись.

Тот кто принмал работу и ставил подпись под документами был слепой? Это для него наверное знак поставили переход для слепых? Кто-нибудь верит, что можно протащить через проверку проектную работу с переходом упирающимся в никуда? Я не верю. Такое возможно только когда все покрыто толстым слоем откатов и взяток. Тогда вообще ничего не видно кроме места для подписи, проверявших проект и принимавшей работы комиссии чиновников-заказчиков. А посему сажать есть кого. И даже их автографы за это имеются. :lol:
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§ Серый волк
Re: Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10218
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.06.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и вообще для любителей искать закономерности.
Если жуликов периодически на сажать, то они весь город в цирк превратят.
Прямиком из соседней новости. Прямо следующей за этой хорошая закономерность развития.
https://www.youtube.com/watch?v=T6YbUbljx9s&feature=youtu.be




https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35185
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§ Butch
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.06.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://pdd.by/pdd/ru/a3-1.14.3/
http://www.carin.kz/pdd-rk/dorozhnaya-razmetka 1.14.3
на фотографии светофор есть? Или Вы сейчас начнёте и это отрицать?
А если он там есть, то какая у Вас претензия к горизонтальной дорожной разметке на этом перекрестке? Или Вы из того же разряда людей с проблемами при восприятии незнакомых слов, и понятия "регулируемый пешеходный переход" и "нерегулируемый пешеходный переход" и отличия между ними у Вас вызывают затруднения? Относительно самих светофоров я сразу четко обозначил - "возможно". Ах да, проблемы с понятийным аппаратом...в общем это означает что я не знаю достоверно и делаю некоторое предположение на основе которого прихожу к умозаключениям. И они вполне себе могут быть неверными в данном конкретном случае.
Впрочем в конце концов Вы поступили благородно и честно признались "не верю", что свидетельствует о религиозном подходе к своим убеждениям.
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