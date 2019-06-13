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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 68 из 68«1...666768
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16529
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это я уже вечером - возвращаюсь.

И Барбара меня - встречает... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3639
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ога. Даже усы сбрил. Втречальщик.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16529
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Даже усы сбрил

Да сильно жарко было.
Пришлось... ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3639
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну давай фото без усов. Анфас.
И ли за день опять выросли?
Так бывает.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16529
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну давай фото без усов. Анфас.

Алекс, мне ещё рано. Анфас.
А вот у тебя уже взяли адрес
и телефон.Собрались,понимаш
10 человек-на остановке... :lol: :oops:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3024
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.06.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
10 человек-на остановке...

Лишь бы не запретили больше трёх собираться и не начали проверять, почему в дневное время не на работе. :-P :lol: ;-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6068
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
уже вечером - возвращаюсь.

Смотрю пенсии уже не хватает, подрабатываешь?
Похвально.
И да, салам всем входящим, исходящим и просто читающим.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16529
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И да, салам всем

ОМ, ты где был?
Целых 7 месяцев... :lol: :-o
Тебе тоже - привет... :lol: ;-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6068
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Упс. Ты даже знаешь сколько я отсутствовал?
Где был, да нигде ...и там не был и вон там и тут тоже не был.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3024
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О ОМ вернулся, теперь заживём! ;-)
скучать не будем :lol:
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