/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Эксперты дали прогноз по курсу тенге на ближайший месяц		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Эксперты дали прогноз по курсу тенге на ближайший месяц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36002
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нацвалюта на валютных торгах прошедшей недели удерживалась вблизи исторического минимума против доллара США (384-385) на фоне падения цен на рынке нефти, а также усиления рисков замедления мировой экономики.
Читать новость

§ drakon
Re: Эксперты дали прогноз по курсу тенге на ближайший месяц
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16529
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем мне - всё это?
Вы скажите, какой курс будет
в Понедельник?... :lol: :-o
Профайл

§ Азамат Лисов
Re: Эксперты дали прогноз по курсу тенге на ближайший месяц
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 15.06.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не эксперт но знаю точно, что тенге однозначно будет падать вниз как с момента своего появления. Потому что это выгодно богачам нашей страны, а народ... Если что арестуем всех
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Серый волк

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 108
Пользователей: 1
Всего: 109

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх