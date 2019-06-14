Обликоморале Re: Кто украл сказку? Похитителей дворовых украшений разыскивает... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6068

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:45 Есть рац. предложение.

Вора, я так думаю, доблестные полицейские поймают.

Суд назначит наказание.

Добавил бы туда еще исправ. работ за дворника в этом дворе-бесплатно.

Но с сохранением з\п Л.Лебедевой.

Ну и в качестве экспоната с плакатом, название пусть жители сего двора придумают сами, тоже не мешало бы постоять ему там.