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§ NG.kz
Кто украл сказку? Похитителей дворовых украшений разыскивает полиция в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36002
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двор по адресу ул. Садовая, 49 который четыре года подряд признавался лучшим двором областного центра, в июне был изуродован и обворован. Об этом в рубрике "Народные новости" сообщали читатели "НГ". Жители дома и неравнодушные костанайцы считают, что дело должно стать объектом пристального внимания полиции.
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§ таноми52
Re: Кто украл сказку? Похитителей дворовых украшений разыскивает...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 758
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.06.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы увидеть это существо, если полиция его найдёт. Какой пещерный менталитет надо иметь, чтобы так нагадить людям!
А таких человеков, как Лариса Лебедева, нужно беречь и помогать им. Их единицы. Иначе исчезнет энтузиазм, останется только горечь от обиды на неблагодарных...
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§ Обликоморале
Re: Кто украл сказку? Похитителей дворовых украшений разыскивает...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6068
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть рац. предложение.
Вора, я так думаю, доблестные полицейские поймают.
Суд назначит наказание.
Добавил бы туда еще исправ. работ за дворника в этом дворе-бесплатно.
Но с сохранением з\п Л.Лебедевой.
Ну и в качестве экспоната с плакатом, название пусть жители сего двора придумают сами, тоже не мешало бы постоять ему там.
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