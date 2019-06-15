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§ NG.kz
Пешеходный переход по ул. Орджоникидзе в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36002
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подписчик аккаунта "НГ" в Инстаграм Алмат прислал нам видео новой разметки для пешеходного перехода по ул. Орджоникидзе. И эта разметка очень сильно его удивила.
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§ drakon
Re: Пешеходный переход по ул. Орджоникидзе в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16529
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А просто некуда было знаки - крепить.
Вот и закрепили на ближайшем столбе.
И зебру там же - нарисовали... :lol: :oops:
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