Цитата: Vital:

Я просто хотел бы узнать более подробно новое правило.

Окей. Объясняю.



Цитата: Пользователи, отправившие 30 и более комментариев на сайт и не нарушавшие Правил, по решению редакции переводятся в категорию Полноправных пользователей и получают право публикации комментариев без премодерации.



Цитата: Участник переводится в режим премодерации (группу Пользователи) после третьего отклоненного комментария, либо после 5 исправлений в тексте его комментариев (в этом случае в тексте комментария помечается дата редактирования сообщения модератором).



Это две цитаты из Соглашения



Перевожу на русский язык.

Вы Пользователь. Как только у вас 30 чистых комментариев, т.е. ни одного нарушения на последние 30 комментариев, вы получаете Полноправного пользователя.

Если вы Полноправный пользователь и у вас набралось 3 отклоненных (удаленных) комментария, то вас возвращают в Пользователи.



И так по кругу.



Смогли написать 30 комментариев и ни разу не накосячить - добро пожаловать в Полноправные.

Накосячили три раза - быть вам в премодерации.