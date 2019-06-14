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§ NG.kz
Количество фальсифицированных лекарств растет в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около 10% лекарств в Казахстане являются подделкой, заявила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения республики Людмила Бюрабекова со ссылкой на международных экспертов.
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§ alex_60
Re: Количество фальсифицированных лекарств растет в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3639
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//со ссылкой на международных экспертов///
своих уже нет похоже.
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§ Сыкымы
Re: Количество фальсифицированных лекарств растет в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 906
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 15.06.19 - 01:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нам необходимо усиление контроля за рецептурным отпуском, который позволит нам регулировать как факты правильности предельных цен, отпуска, в том числе и отпуск незарегистрированных препаратов

Каким образом эти меры помогут выявить поддельные препараты? Наличие рецепта и "правильная предельная цена" как-то гарантирует оригинальное происхождение лекарства???
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§ таноми52
Re: Количество фальсифицированных лекарств растет в Казахстане
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 758
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.06.19 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Наличие рецепта и "правильная предельная цена" как-то гарантирует оригинальное происхождение лекарства???



Тоже бы хотелось это узнать
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§ maxsaf
Re: Количество фальсифицированных лекарств растет в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.19 - 06:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждал от Витала камент в духе "Борщ из настоящих таблеток - ничуть не лучше борща из поддельных таблеток". :lol:
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