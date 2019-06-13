Серый волк "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10213

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:56 Цитата: drakon:

Мужики!!! Утёрла вам нос - девушка. А ваше место - на Сабантуе. Почти все пойдёте? Жратву будут вам бесплатно - давать. Больше ни на что КОстанайские мужики- негожи... Мужики!!! Утёрла вам нос - девушка. А ваше место - на Сабантуе. Почти все пойдёте? Жратву будут вам бесплатно - давать. Больше ни на что КОстанайские мужики- негожи...

Дракон чётко написал!

Одна единственная девушка вышла от города.

Теперь эти якобы мужчины, на Сабантуе, когда усиленные колонками бессмысленные громкие песняки слушать будут, представьте их себе в юбках.

Только не в шотландских. В Шотландии там настоящие мужчины, хоть и по праздникам в юбках!