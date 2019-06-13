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≡ "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студентка КГПУ Гайни АБИЛЬПАНОВА сегодня, 13 июня, около 18:20, развернула перед зданием областной прокуратуры лист ватмана с надписью "Моя немая песня о демократии". В углу плаката девушка разместила хештег #oyan,qazaqstan.
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§ alex_60
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3639
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мысль возникла. Зачем плакаты.
Футболки с надписями разными. Про демократию. Раздавать бесплатно.
За идею денег не беру.

[Исправлено: alex_60, 14.06.2019 - 19:56]
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* drakon
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16524
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
как статуя с плакатом на шее ,много ума не надо.

Добринцофф, а ты - попробуй, постоять... :lol: :oops:
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§ maxsaf
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2017
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.06.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Дракону подари с надписью #Нур-Султан не моя столица. И ниже мелким шрифтом Берлин - моя столица. :lol:
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§ Серый волк
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10213
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.06.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мужики!!! Утёрла вам нос - девушка. А ваше место - на Сабантуе. Почти все пойдёте? Жратву будут вам бесплатно - давать. Больше ни на что КОстанайские мужики- негожи... :-P

:lol: :lol: Дракон чётко написал! :lol: :lol:
Одна единственная девушка вышла от города.
Теперь эти якобы мужчины, на Сабантуе, когда усиленные колонками бессмысленные громкие песняки слушать будут, представьте их себе в юбках.
Только не в шотландских. В Шотландии там настоящие мужчины, хоть и по праздникам в юбках! :lol:
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§ Добринцофф
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6560
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.06.19 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Добринцофф, а ты - попробуй, постоять...

Я стоял на наримановке,примерно с таким же плакатиком на шее,только у меня он двусторонний был,правда было всё это давненько лет 20 назад,естественно никаких политических требований,только коммерческий интерес.
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§ Добринцофф
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6560
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.06.19 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Футболки с надписями разными. Про демократию. Раздавать бесплатно. За идею денег не беру.

Ну и кого ты удивишь своими футболками?В футболке к тебе не то что чиновник из прокуратуры,а даже самый захудалый участковый не подойдёт,и уж точно не напишут в новостях.
Какой смысл тогда вообще заморачиваться ?
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* drakon
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16524
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.19 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Какой смысл тогда вообще заморачиваться ?

Добринцофф, ты забыл? Как в КОстанае, парень
в синей футболке, в парке гулял. И без надписей.
Интересно сколько ему суток дали?... :-o
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* drakon
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16524
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.19 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Позднее выяснилось, что это начальник службы защиты общественных интересов облпрокуратуры Ерлан КУАТОВ.

Ух ты! А что при Советах тоже такая должность - была?...
;-)
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* drakon
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16524
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.19 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
было всё это давненько лет 20 назад,естественно никаких политических требований,только коммерческий интерес.

А сейчас даже с пустым плакатом - неззя.
Это какой - интерес?... :lol: :-o :oops: :-P
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