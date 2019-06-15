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§ NG.kz
Ямочный ремонт дороги
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35999
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.19 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
13 июня 2019 года коммунальными службами Костаная был произведен ямочный ремонт участка дороги на пересечении улиц Киевская и Каирбекова. Все по одному и тому же сценарию - яму заложили брусчаткой, что называется, залепили глаза автовладельцам.
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§ Гога
Re: Ямочный ремонт дороги
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.06.19 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего на дальнем плане ещё зеленые деревья - обкорнать не успели , ЖКЖ и Тарасов не доглядели???
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