Серый волк Re: Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни. #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10213

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:24 А никто уже похоже не замечает чудес на фото.

Совсем одичали и привыкли наверное.





О том, что тут якобы пешеходный переход говорит устаревший знак на опоре с которой свисает провод.

Но Зебру видимо задрала коррупция, только штрихи белые как кости остались.



А где АСФАЛЬТ от тротуара до перехода через широкую четырехполосную магистральную улицу!!!!

Переходим и вуаля, упираемся в бордюрину за которой чернозём?



Наверное после дождей он хорошо жирнеет, как карманы чиновников?





Вишенкой этого перехода в грязь ещё одно явление: Под знаком перехода табличка обозначающая, что на этом переходе переходят дорогу слепые пешеходы. Представьте себе незрячего с палочкой. Перешел эту дорогу, а тут бац и нет тротуара - земля пошла.

Что он должен подумать?

По виду это безобразие не в этом году образовалось.



Спрашивать, что должны подумать местные жители уже по всей видимости бесполезно. Наверное одичали полностью.



Да и на весь город оказался только один смелый житель. Да и та девушка, с плакатом немой песни!



Не хотят ли господа, оперативно выходившие из прокуратуры к девушке с плакатом, выйти к этому перекрёстку и узнать кто и зачем украл асфальт перед этим переходом через оживленную многополосную магистральную для города улицу?



Кто украл краску на зебру, и сделал этот переход не только грязным, но и лишенным элементов бесопасности?

Или сюда выходить страшно?

Асфальт, он же не девушка с плакатом немой песни о демократии, он уже наверное хорошо лежит конвертированный в кармане толстой пачкой?



Мне кажется чиновники этого города не только не хотят демократии, но они ещё и государство дискредитируют.